«Он просто слился»: форвард «Спартака» Квинси Промес бросил в Москве девушку с новорожденной дочерью

Бывшая участница проекта «Дом-2» Мэри Кулешова заявила, что футболист Квинси Промес бросил ее в Москве с новорожденной дочерью. После выхода из тюрьмы спортсмен перестал связываться с избранницей.

Российская возлюбленная Квинси призналась, что его арестовали, когда она была беременна. В марте они собирались переехать в квартиру, но Промеса задержали в аэропорту. Тогда, по словам Мэри, она поняла, что «шутки кончились». Из апартаментов, в которых они собирались растить ребенка, девушку выгнали, поэтому ей пришлось перебираться в небольшую квартиру, которую она купила в 25-летнем возрасте.

Когда Квинси вышел из тюрьмы, он вновь стал связываться с возлюбленной. Даже поздравил ее и поблагодарил за рождение дочери. Дал малышке имя - Кейси Мэй. И на этом его отцовские обязанности закончились.

«Он просто слился. Ушел и забыл попрощаться. Ребенка надо обеспечивать, ему нужен отец. У меня маленькая малышка на руках. И меня захлестнули невероятные эмоции, которые было не с кем разделить», - поделилась Мэри в интервью Алене Жигаловой.

По признанию Кулешовой, она решила раскрыть свою историю общественности, чтобы не было слухов о том, что ее дочь родилась случайно. Она заявила – девочка появилась на свет по любви, несмотря на то, что в итоге осталась без отца.

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