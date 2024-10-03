Блогеров Лерчек и Артема Чекалина задержали на 48 часов

Блогеров Лерчек (Валерия Чекалина) и Артема Чекалина задержали на 48 часов. Также вместе с ними в полицию поехал соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Экс-супругов подозревают в переводе валюты с использованием подложных документов. По данным источников, Вишняк предложил знаменитостям устраивать марафоны и взял на себя всю организацию. За работу он получал около 25-ти процентов от дохода. Затем Роман вместе с Чекалиным открыл компанию по продаже косметики.

Предположительно, деньги бывшие супруги проводили через банк в Дубае. Оплата осуществлялась через ссылку, которая вела в банк ОАЭ. Именно эти переводы сейчас изучают правоохранители.

Отметим, что, по информации Baza, сдал Чекалиных не Вишняк, а бывший сотрудник, который был уволен в мае 2024 года. После поданного им заявления изначально планировали задержать только Романа, но затем доставили в участок и блогеров.

Ранее стало известно, что ущерб от действий Чекалиных по новой статье превышает 250 млн рублей.