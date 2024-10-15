«Он просто падает»: Баста попал в курьезную ситуацию на концерте в Тюмени

Во время гастролей в Тюмени с рэп-исполнителем Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста, произошел курьезный случай. У 44-летнего артиста во время выступления внезапно выпал временный зуб.

«Я выхожу петь песни и цепляю микрофоном временный зуб, он просто падает. Я понимаю, что, если я его сейчас не подниму, он куда-то улетит. Я присаживаюсь, беру зуб и просто микрофоном дырочку закрыл», — рассказал Баста в шоу «Комьюнити» на платформе VK.

Как признался рэпер, после концерта он срочно позвонил знакомому в Москву и тот нашел специалиста в Тюмени, который согласился поставить зуб на место.

При этом, по словам Басты, стоматолог приехал на снегоходе и был не совсем трезв. Это не помешало ему хорошо сделать свою работу и восстановить улыбку исполнителя хита «Сансара».

Ранее блогер Михаил Литвин вступил в перепалку с Бастой и подрался с футбольными фанатами. Рэпер заявил, что реакция оппонента была неадекватной.