Михаил Литвин вступил в перепалку с Бастой и подрался с футбольными фанатами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блогер Михаил Литвин, который недавно создал свою футбольную команду под названием Lit Energy, на одном из матчей сцепился с фанатами противоборствующей команды СКА. Судя по кадрам, размещенным журналистами, болельщики кричали оскорбительные слова в его адрес.

Тогда Литвин подбежал к трибуне вместе со своими охранниками и ударил одного из фанатов СКА. После этого едва не завязалась массовая драка — неизвестный мужчина ударил блогера по голове и ему пришлось убегать в окружении секьюрити.

Во время нападения рядом с Литвином был Баста. Он заявил, что реакция футболиста была неадекватной.

«А что твои заряжали слышал? Это вы начинали орать!» — кричал рэпер.

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