НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 октября 2024, 15:47
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Михаил Литвин вступил в перепалку с Бастой и подрался с футбольными фанатами

Михаил Литвин вступил в перепалку с Бастой и подрался с футбольными фанатами

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Михаил Литвин вступил в перепалку с Бастой и подрался с футбольными фанатами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блогер Михаил Литвин, который недавно создал свою футбольную команду под названием Lit Energy, на одном из матчей сцепился с фанатами противоборствующей команды СКА. Судя по кадрам, размещенным журналистами, болельщики кричали оскорбительные слова в его адрес.

Тогда Литвин подбежал к трибуне вместе со своими охранниками и ударил одного из фанатов СКА. После этого едва не завязалась массовая драка — неизвестный мужчина ударил блогера по голове и ему пришлось убегать в окружении секьюрити.

Во время нападения рядом с Литвином был Баста. Он заявил, что реакция футболиста была неадекватной.

«А что твои заряжали слышал? Это вы начинали орать!» — кричал рэпер.

Ранее мы писали о том, что звезда «Пацанок» подралась с полицейскими в аэропорту Пулково.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Александр Асташкин
Теги:
баста
блогер
драка