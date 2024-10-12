Михаил Литвин вступил в перепалку с Бастой и подрался с футбольными фанатами
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Михаил Литвин вступил в перепалку с Бастой и подрался с футбольными фанатами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Блогер Михаил Литвин, который недавно создал свою футбольную команду под названием Lit Energy, на одном из матчей сцепился с фанатами противоборствующей команды СКА. Судя по кадрам, размещенным журналистами, болельщики кричали оскорбительные слова в его адрес.
Тогда Литвин подбежал к трибуне вместе со своими охранниками и ударил одного из фанатов СКА. После этого едва не завязалась массовая драка — неизвестный мужчина ударил блогера по голове и ему пришлось убегать в окружении секьюрити.
Во время нападения рядом с Литвином был Баста. Он заявил, что реакция футболиста была неадекватной.
«А что твои заряжали слышал? Это вы начинали орать!» — кричал рэпер.
Ранее мы писали о том, что звезда «Пацанок» подралась с полицейскими в аэропорту Пулково.