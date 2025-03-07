«Он предлагал поговорить с отцом»: Милана Тюльпанова рассказала о реакции сына на конфликты с Кержаковым

Милана Тюльпанова рассказала, что ее сын пытался разрешить конфликт с Кержаковым. Об этом сообщает StarHit.

Недавно спор бывших супругов Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова разгорелся с новой силой. Все из-за того, что блогерша опубликовала скриншот в соцсетях с переводом на 1 рубль от бывшего мужа. Тогда она пошутила, что так футболист расплатился по алиментам.

Однако позже Кержаков опроверг это, прислав другой скриншот — на котором помимо рубля виден перевод в размере 80 тысяч рублей. Спустя время футболист написал заявление на бывшую жену в полицию, пожаловавшись на угрозы с ее стороны.

По словам Тюльпановой, суть конфликта заключается в исполнении родительских обязанностей.

«Если сказать коротко и обтекаемо, то мы не можем найти общего понимания в том, кто какой объем ответственности должен нести за воспитание нашего общего ребенка», — рассказала она.

В спор родителей пытался вмешаться и 7-летний сын Артемий.

«Артемий понимает все, и это не может меня не радовать. Он даже предлагал поговорить напрямую с отцом и озвучить некоторые моменты нашего недопонимания со своей, детской, позиции. Но я не хочу впутывать Артемия в эти разборки», — добавила Тюльпанова.

Ранее мы писали о том, что Владислав Тюльпанов вступился за сестру и объявил войну Кержакову.