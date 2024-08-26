«Красивая»: девушка Андрея Губина была на «Новой волне» и сидела в другом ряду
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Певец Андрей Губин рассказал, что его девушка присутствовала на «Новой волне» в Сочи. Однако на концерте она сидела в другом ряду.
Подробности узнал сайт Woman.ru.
Губин находился с известными коллегами, а вот спутницу певца никто не видел, хотя она присутствовала. Чтобы не возникало лишних вопросов, избранницу посадили не рядом с артистом.
«Девушка тоже была на концерте, но она сидела в другом ряду и ее никто не видел. Что могу сказать, красивая девушка, у нас других не бывает», - поделился певец.
Также он рассказал, что общается с ней три года, но отношения «не самые простые». «Периодически они возобновляются, потом прекращаются», - отмечает певец.
Губин внимательно относится к внешности девушки – переживал даже из-за поцарапанной на отдыхе коленки, боялся, вдруг останется шрам.
«Родители должны радоваться, что я об их дочке так забочусь, для любой матери или отца это просто замечательно», - считает Губин.
Ранее исполнитель говорил, что девушка им повелевает, ничего не готовит.