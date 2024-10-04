Оценил свой 1% в Wildberries в 350 млрд рублей: Владислав Бакальчук подал иск к «РВБ», WB и Татьяне Ким

Предприниматель Владислав Бакальчук накануне подал иск к «РВБ» и Татьяне Ким. Он потребовал деньги за принадлежащий ему 1% компании, который он оценил в 350 млрд рублей, передает Telegram-канал Readovka.

По данным СМИ, именно на эту сумму якобы были незаконно переданы активы. В суде Бакальчук намерен добиться того, чтобы сделку признали несостоявшейся.

В эту сумму входят склады, фуры, логистические мощности, товарные знаки и даже банк Wildberries. При этом, как считает бизнесмен, сумма в 350 млрд рублей неокончательная. Она в процессе может еще вырасти.

Ранее Бакальчук заявил, что именно он принимал ключевые решения в компании. По словам предпринимателя, именно он сделал компанию Wildberries успешной.Также он напомнил о 700 долларов, которые когда-то дал Ким на развитие маркетплейса.