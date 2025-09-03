«Мой друг, муж и любовник!»: супруга Алексея Чадова обратилась к актеру в особый день

Супруга Алексея Чадова романтично поздравила актера с днем рождения. Сегодня, 3 сентября, ему исполняется 44 года.

Журналистка и преподавательница йоги Лейсан Галимова опубликовала в своем личном блоге в соцсети несколько совместных фотографий с мужем. На одном из снимков пара запечатлена целующимися на фоне живописного парка.

«С днем рождения, мой друг, мой муж, мой любовник! Слава Богу, все совпало», — с юмором обратилась к избраннику Галимова.

К поздравлениям присоединились и коллеги актера. Павел Деревянко написал в комментариях под постом Лейсан: «Лешечка дорогой, будь счастлив всегда!». «Еще раз с днем рождения, Леха! А вы самые красивые», — отреагировала Мария Кравцова.

Алексей Чадов и Лейсан Галимова сыграли свадьбу в 2023-м году. В сентябре того же года у пары родилась дочь, девочке дали оригинальное имя Айя. Сам актер недавно опубликовал в своей соцсети трогательное видео с наследницей.

Ранее мы писали, что актер Алексей Чадов через суд взыскал с коллеги Максима Боева 74 млн рублей.