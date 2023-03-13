Эвелина Блёданс опустила своих коллег по шоу «Звезды в Африке»

Участница шумного проекта ТНТ «Звезды в Африке» Эвелина Блёданс рассказала, чем она принципиально отличается от других, более молодых участниц.

Оказывается, «все они перекроили себя на одно лицо и надули губы в жажде заполучить миллионы подписчиков и лайков и выгодные контракты от рекламодателей».

Сама же Блёданс, по ее словам, никогда не прибегала ни к услугам пластических хирургов, ни к уговорам режиссеров по поводу своих ролей.

Актриса рассказала, что в молодости ей доводилось получать отказы и расстраиваться, но у нее выработался определенный иммунитет на подобные ситуации.

«Та же Олеся Судзиловская – как она добивалась роли Любови Орловой, как ходила, все пороги оббивала, стучалась во все двери…» - посетовала Эвелина, имея в виду фильм Виталия Москаленко «Орлова и Александр», вышедший на экраны в 2014 году.

Впрочем, Блёданс признала, что Судзиловская сыграла Орлову «блистательно».

Сама же участница 1 серии 4-го сезона «Звезды в Африке» живет по иному принципу: «Хотите – берите, не хотите – я найду, чем себя занять».