«Он подлец»: Василий Ливанов высказался о критикующем Россию Макаревиче*

Народный артист РСФСР Василий Ливанов поделился мнением о музыканте Андрее Макаревиче* (признан иноагентом на территории РФ), который осудил тех, кто «трындит» про теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишет aif.ru.

«У этого человека абсолютно оторванная от реальности самооценка. Когда человек теряет ощущение реальности, теряет свою родину — о чем говорить? Ему неведомо, что родина — это принципиальный вопрос, это решение, которое принимается на века. У Макаревича* и ему подобных ничего подобного нет: это приспособленцы», — поделился Ливанов.

Актер подчеркнул, что его не удивляет нынешнее поведение лидера группы «Машина времени». Он отметил, что именно граждане России, которых оскорбляет музыкант, позволили ему зарабатывать и жить безбедную жизнь.

«Он подлец. Поэтому меня не удивляет лицемерие этого человека, у которого были в России миллионные тиражи пластинок. И покупали их те, о ком он теперь оскорбительно отзывается», — добавил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что она «плевала» на Андрея Макаревича*.

*(признан иноагентом на территории РФ)