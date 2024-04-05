«Наплевать! Забыть!»: Елена Драпеко резко высказалась в адрес Макаревича*

Заслуженная артистка России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что она «плевала» на артиста Андрея Макаревича*(Признан иноагентом на территории РФ). Она призвала перестать о нем вспоминать и говорить.

Лидер группы «Машина времени» уже довольно давно живет за границей и негативно высказывается в адрес соотечественников. Недавно он вновь поднял волну негатива, не выразив соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле». В итоге из-за давления со стороны общественности он все-таки выступил с заявлением. Но и оно мало кому пришлось по вкусу.

Дело в том, что музыкант признался, что действительно сочувствует пострадавшим от террористов, но не только им, но еще и всем россиянам, которые остаются в стране. Это возмутило соотечественников Макаревича*. Впрочем, Елена Драпеко не удивилась очередному разгоревшемуся скандалу. Она заявила, что пора уже окончательно забыть данного артиста, да и всех остальных уехавших звезд.

«У нас есть гораздо более серьезные проблемы, которые мы должны обсуждать. И тратить время на людей, которые не влияют на сегодняшнюю ситуацию в России, для меня, например, неинтересно. Плевала я на Макаревича. Можете эти мои слова опубликовать», - поделилась мнением артистка с aif.ru.

Депутат сделала акцент на том, что Макаревич и та же Алла Пугачева находятся за тысячи километров от россиян, поэтому даже не стоят внимания. По ее мнению, они своим поведением отвлекают от реально важных проблем. «Наплевать! Забыть! Хватит уже им внимание уделять», - заключила Драпеко.

Ранее Елена Драпеко высказалась о возможном возвращении Чулпан Хаматовой.

*(Признан иноагентом на территории РФ)