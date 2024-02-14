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Опубликовано 14 февраля 2024, 20:25
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«Он подходит молодым парам»: Татьяна Буланова рассказала, как встретит День святого Валентина

Буланова назвала 14 февраля красивым праздником и заявила, что пойдет в ресторан.
«Он подходит молодым парам»: Татьяна Буланова рассказала, как встретит День святого Валентина

© Дмитрий Коробейников/East News

Певица Татьяна Буланова рассказала о своем отношении к Дню святого Валентина. Артистка назвала его красивым праздником и сообщила, что проведет его с супругом в любимом ресторане.

Подробности приводит «Вечерняя Москва».

«Давайте признаемся, что это очень красивый праздник», - поделилась мнением певица и добавила, что «он больше подходит молодым парам» в начале отношений.

У Булановой нет традиции отмечать 14 февраля. Тем не менее этот день она проведет с мужем Валерием Рудневым. Пара посетит их любимое место.

При этом российский аналог Дня всех влюбленных – День семьи, любви и верности – подходит парам, которые прожили много лет в браке, считает Буланова.

Ранее сообщалось, как певица Алла Пугачева из вредности рассекретила беременность Булановой. Этот момент оказался для певицы «неловким и неприятным».

Источник фото:Дмитрий Коробейников/East News
Источник:Вечерняя Москва
Автор:Лилия Караева
Теги:
Татьяна Буланова
певица
муж
день святого валентина