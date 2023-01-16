«Он по жизни такой: известный блогер раскрыл истинную причину ухода Милохина из «Ледникового периода»

В эти выходные состоялся финал «Ледникового периода». Шоу закончилось, а вот один из самых крупных скандалов в истории проекта до сих пор обсуждается. Дело в том, что Даня Милохин, выступавший в паре с Медведевой, внезапно покинул шоу, объяснив свой поступок усталостью. В новом интервью Саевой, коллеги юноши, выяснилось: после предательского поступка молодой человек некоторое время жил в Дубае у Дины. Девушка раскрыла истинные причины ухода Милохина из «Ледникового периода».

По словам блогерши, Даня по жизни такой: у него есть чувство легкости, поэтому он всегда думает о себе в первую очередь. Комфорт и чувства других людей юношу никогда не беспокоили.

«Я у него спросила, почему он уехал из России. Он ответил: "Ты знаешь, есть, когда прет и не прет. Вот когда не прет, я не хочу этим заниматься". Даня — довольно свободный человек. Если он решил, значит, — ему так комфортно», — рассказала Саева Надежде Стрелец.

К слову, девушка не считает поступок блогера плохим. Сама же Дина добавила: она хотела бы иметь по жизни такую же легкость, как у Дани. «Я так не могу, я начинаю много анализировать, сомневаться. А он живет в моменте», — резюмировала знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров вдохновился примером Давы и сделал такую же пластическую операцию. Подробности читайте в этой статье.