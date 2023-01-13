«Чуть меньше, чем у него»: Киркоров повторил за Давой и лег под нож хирурга

2023 год для Филиппа Киркорова начался с преображений. Так, артист признался, что решился на пластику лица. Результатом операции певец остался вполне доволен, по словам Филиппа, он помолодел на 20 лет. Тем не менее на этом трансформации не закончились. Поп-король отечественной эстрады вдохновился примером Давида Манукяна и вновь лег под нож хирурга, чтобы получить идеальный пресс.

Мужчина считает: в наше время стыдно не иметь пластического хирурга, психолога и тренера. Вот почему Киркоров поспешил представить публике врача, который изменил его до неузнаваемости.

«Кубиков на моем прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Благодаря Тимуру я в такой отличной форме. Проще всего говорить правду. Я — лучшее создание Тимура. Его лучшее творение», — цитирует слова Филиппа Telegram-канал «Звездная пыль».

К слову, многие фолловеры похвалили Киркорова за смелость. В отличие от звездных коллег, он предпочитает не скрывать правду и открыто заявляет о сделанных операциях.

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