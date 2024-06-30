«Он по-прежнему любит свою жену»: Яна Рудковская впервые высказалась о разводе Алсу

В последнее время внимание публики приковано к певице Алсу, которая недавно объявила о разводе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, после 18 лет брака. Некоторые знаменитости уже публично поддержали артистку и встали на ее сторону в конфликте с экс-супругом. Теперь продюсер Яна Рудковская впервые высказалась о разводе Алсу в своем Telegram-канале.

Продюсер призналась, что поддерживает теплые отношения с певицей и бизнесменом. По словам Яны Рудковской, она видела экс-супругов вместе на мероприятии и была восхищена ими.

«Очень люблю Алсу, в хороших отношениях с Яном, видела их в конце января на одном дне рождения вместе! Красивые!» — высказалась продюсер.

Несмотря на разгоревшийся вокруг артистки скандал, Яна Рудковская заявила, что все же надеется на примирение Алсу и Яна Абрамова. Продюсер подчеркнула, что, по данным «достоверных источников», предприниматель еще испытывает чувства к певице.

«Очень надеюсь, что за 2 месяца что-то изменится! Вот прям верю в то, что любовь может все! К слову, достоверные источники сообщают, что Ян по-прежнему любит свою жену, а вдруг и невозможное станет возможным! Нам ли не знать…» — заявила Яна Рудковская.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. Артистка и бизнесмен считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. У супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. Однако это не смогло спасти их брак. 27 мая появилась информация о том, что певица подала на развод. Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял знаменитости и супруги уже давно не жили вместе.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ида Галич публично обратилась к Алсу после развода.