«Он плох, смотреть больно»: Иван Краско попал в реанимацию в тяжелом состоянии

94-летний актер Иван Краско попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Народный артист России был доставлен в реанимацию со своей дачи в Грузино под Санкт-Петербургом. Бывший директор актера Вячеслав Смородинов заявил, что он находится в тяжелом состоянии и нуждается в круглосуточном уходе. По словам Вячеслава, родственники Краско не могут находиться с ним постоянно, поэтому он пытался разместить его в Доме ветеранов сцены.

«Мы обзвонили достаточно много Домов ветеранов сцены, но везде получили отказ в присмотре за нашим дядей Ваней, которому нужна сиделка с медицинским образованием. Недавно мы вместе с Юрием Александровичем Кузнецовым навестили нашего дядю Ваню. Ребята, он плох, смотреть было больно, но чувство юмора не теряет, держит марку. Нашел силы с нами пошутить. Поэтому мне ничего не остается, как объявить публично о сложной ситуации, в которой оказался Краско», — высказался бывший директор актера.

Вячеслав решил обратиться в СМИ, чтобы привлечь внимание к происходящему с Краско. Он надеется найти медицинское учреждение, способное оказать должный уход за артистом.

«Друзья, Ивану Ивановичу нужен постоянный уход в Доме ветеранов сцены, но там нужно оставлять недвижимость, которой у него нет. Поддержите народного артиста России и помогите дать огласку на всю страну», — резюмировал он.

Ранее Иван Краско разрешил сестре ушедшей жены и племяннику жить на своей даче в элитном поселке. Подробности читайте в этой новости.