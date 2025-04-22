«Он переживает из-за этого»: Михаил Ефремов боится выходить на улицу после УДО

Актер Михаил Ефремов, вернувшийся в Москву после выхода на свободу УДО, боится выходить на улицу. В беседе с aif.ru правозащитник Иван Мельников назвал затворничество артиста частым явлением и объяснил его страх.

После новости об освобождении Михаила Ефремова из колонии семье актера пришлось нанять охрану, чтобы «отбивать атаку» журналистов. Теперь же вернувшийся в свою квартиру артист отказался от прогулок по району из-за излишнего внимания репортеров. По мнению эксперта, это довольно частое явление для заключенных, вышедших на свободу.

«Многие после освобождения закрываются в себе и сидят постоянно дома. Это достаточно регулярная практика. Пока в случае с Ефремовым прошло совсем мало времени. Тем более актер боится, что он сейчас выйдет, а вокруг него сразу появится огромное количество репортеров. Я думаю, он из-за этого тоже переживает», — отметил Иван Мельников.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении знаменитости было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что актер получил право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое суд одобрил на заседании 24 марта 2025 года. 9 апреля артист вышел на свободу из колонии.

Ранее сообщалось о том, что выяснилось, как вышедший на свободу по УДО Михаил Ефремов провел первую неделю в Москве.