«Он перерождается»: что ждет 46-летнего Романа Костомарова после выписки из больницы

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. Уже два месяца фигурист отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом. Как сообщает пресса, Олимпийский чемпион уже перенес ампутацию конечностей и инсульт, вот почему поклонники не прекращают молитв за его здоровье. На связь с изданием Woman.ru вышла нейропсихолог Кушалиева и рассказала, что ждет мужчину после выписки.

По словам эксперта, если новость об ампутации стоп подтвердится, то Роману придется научиться жить в новой реальности. Его сознание должно переродиться. «Он был фигуристом, ноги для него являлись опорой в профессии, а сейчас он перерождается, надо строить все заново», — высказалась Кушалиева.

Также специалист добавила: без помощи психолога Костомарову не обойтись. «Он будет учить его сознание и мозг жить в других координатах, других реалиях. Его ждет много ударов», — резюмировала эксперт.

К слову, россияне прониклись трагедией спортсмена, вот почему в его социальной сети часто появляются следующие комментарии: «За что такое испытание? Пусть все будет хорошо».

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