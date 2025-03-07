51-летняя Наташа Королева тратит на косметологов сотни тысяч рублей в месяц

Певица Наташа Королева тратит сотни тысяч рублей в месяц на косметологов. Такое мнение выразил пластический хирург Денис Агапов.

В беседе с Telegram-каналом «Звездач» врач обратил внимание на отсутствие у 51-летней исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» следов хирургических вмешательств.

«Совершенно обычная, расслабленная лицевая мимика, соответствующая ее возрасту и особенностям строения опорных костных тканей нижней и средней частей лица. Никаких отрицательных последствий от перенесенных косметологических вмешательств не видно, все в пределах нормы», - сказал хирург.

Он также отметил, что женщина с таким состоянием кожи, как у Королевой, может ежемесячно оставлять у косметологов не более 200 тысяч рублей.

Ранее Наташа Королева сменила имидж для съемок в музыкальном шоу. Исполнительница стала блондинкой с каре, однако поклонникам новый образ звезды не понравился.