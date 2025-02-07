«Я вернусь таким пьяным»: актер-эмигрант Дмитрий Назаров собрался вновь жить в России

Актер Дмитрий Назаров заявил, что собирается вернуться в Россию. По его словам, он приедет в Москву после окончания специальной военной операции. Отрывок из интервью приводит Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

Назаров уже пару лет находится за границей вместе с женой и зарабатывает на гастролях с артистами, которые, как и он, покинули страну после начала СВО. Также звезда «Кухни» часто публикует в Сети стихотворения, в которых негативно высказывается о соотечественниках и власти. Однако в недавнем интервью он дал понять, что от России окончательно не отвернулся.

Дмитрий считает, что ни разу не говорил плохо об армии. Более того, в его планах вновь жить на Родине.

«Я никогда российскую армию не дискредитировал. Я очень переживаю за погибших. Кого-то заставляют, кто-то пошел за рублем, кто-то действительно промыт настолько, что защищает Родину где-то за границей. <…> Я 15 с половиной лет не пью. Когда все кардинально изменится и СВО прекратится, я вернусь таким пьяным в Россию», - заявил Назаров.

Напомним, что Дмитрий Назаров в 2023 году был со скандалом уволен из МХТ им. Чехова. Решение было принято художественным руководителем театра Константином Хабенским. А поводом послужили высказывания актера и его позиция.

Ранее появилась информация, что Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать в России.