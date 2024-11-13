Наташу Королеву допросили по делу об убийстве Талькова: что сказала певица

13 ноября в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга проходит очередное судебное заседание по делу Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве музыканта Игоря Талькова. В качестве свидетеля была допрошена певица Наташа Королева.

По данным 78.ru, в суд вызвали знаменитостей, которые выступали в ДК «Юбилейный» в день убийства рок-артиста. Помимо Королевой, свидетелями по делу проходят Игорь Николаев, Богдан Титомир, Лолита, Олег Газманов и другие российские звезды.

Королева заявила в суде, что в момент стрельбы была на сцене, поэтому не слышала ничего кроме музыки.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» отказалась давать комментарий представителям СМИ.

6 октября 1991 года в ДК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялся концерт, на котором присутствовали многие артисты. Подруга певицы Азизы попросила Талькова выступить первым из-за того, что ей не хватило времени на подготовку. Музыкант позвал в гримерку охранника Азизы Игоря Малахова, и между ними произошел конфликт. Спустя несколько минут началась перестрелка, в ходе которой лидер рок-группы «Спасательный круг» получил смертельные ранения.

Малахов прибыл с добровольной повинной, но в декабре 1991 года с него сняли обвинение: следствие установило, что последний выстрел сделал концертный директор Талькова Валерий Шляфман.

Ранее Шляфман заявил, что наоборот пытался отобрать пистолет у Игоря Талькова. Новые детали дела он раскрыл на следственном эксперименте.