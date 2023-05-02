«Он очень сильно болел»: конкурент Валентина Юдашкина предсказал его смерть

В мире отечественной моды произошли большие потери. 30 апреля скончался Вячеслав Зайцев. На 86-м году жизни мужчина умер в одной из клиник от внутреннего кровотечения, не приходя в сознание. Недавно стало известно и о смерти Валентина Юдашкина. Модельер долгое время боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. Прокомментировать смерть выдающихся деятелей моды решил Александр Васильев в беседе с Telegram-каналом Shot.

По словам мужчины, он испытывает стыд перед умершим Валентином. Узнав о смерти Зайцева, Александр подумал о том, что «следующим будет Юдашкин».

«Один за другим ушли два очень больших кутюрье. Сегодня, когда думал о Зайцеве, я предположил, что следующим будет Юдашкин. Мне так стыдно», — высказался историк моды.

Кроме того, Васильев рассказал и о серьезном недуге Валентина. Александр заявил: его коллега «очень сильно болел», однако он не прекращал бороться за свою жизнь до последнего дня.

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