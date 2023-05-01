Семья и друзья отошли на второй план: кому достанется многомиллионное наследство Зайцева

Не так давно в мире отечественной моды произошла большая утрата: на 86-м году жизни скончался Вячеслав Зайцев. Мужчина умер от внутреннего кровотечения в одной из клиник, не приходя в сознание. Друзья модельера заявляют: долгое время он страдал от серьезной болезни. Узнав о трагедии с Зайцевым, в Сети стали обсуждать, кому достанется его многомиллионное наследство. Обобщить информацию решили журналисты из издания «Экспресс газета».

По информации СМИ, наследниками модельера являются сын и внуки. Поговаривают, именно 63-летний Егор Зайцев может стать полноправным владельцем Дома Моды и усадьбы в Каблуково. Однако существует вероятность, что Вячеслав внес коррективы в завещание, и на это есть свои причины.

Дело в том, что в последнее время для Зайцева родственники и друзья отошли на второй план. Никас Сафронов неоднократно жаловался, что не может дозвониться до своего приятеля. Подобную новость подтверждал и Егор. По его словам, он набирал номер отца, но каждый раз ему отвечали помощники, ссылаясь на занятость модельера.

Все это позволило журналистам из «Экспресс газеты» сделать вывод: Вячеслав мог оставить часть имущества своим помощникам, поскольку именно они играли важную роль в его последние годы жизни.

Ранее мы писали о том, что модельер ушел из жизни, не расплатившись с долгами. Подробности смотрите здесь.

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