«Он очень модный»: Лера Кудрявцева восхитилась молодым артистом после заявления о проблемах в браке

Лера Кудрявцева публично призналась в чувствах к молодому музыканту после откровений о проблемах в браке. В беседе с ROCKET MAG телеведущая назвала «крашем» рэпера nkeeei (Никита Коробыко).

Лера Кудрявцева рассказала, что недавно на одном из мероприятий МУЗ-ТВ познакомилась с 24-летним рэпером nkeeei. Исполнитель завирусившегося в Сети хита «Гламур» запал в душу знаменитости, и она даже не стала скрывать, что он ей понравился.

«Кто-то из молодых. Он сейчас очень модный, гламур-гламур, на Курта Кобейна похож. Nkeeei — вот прям краш, мне кажется», — заявила Лера Кудрявцева.

Никита Коробыко сейчас является одним из наиболее популярных артистов среди молодежи. Летом 2024 года музыкант совместно с другими молодыми артистами выпустил альбом c одноименным треком «Гламур». Он обрел огромную популярность в Сети, а клип на песню набрал миллионы просмотров.

Напомним, Лера Кудрявцева с 2013 года состоит в браке с Игорем Макаровым. Недавно ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ намекнула на проблемы в отношениях с мужем. В 2024 году пара уже прошла через кризис: тогда артистка объявила о расставании с хоккеистом из-за его алкогольной зависимости. Позднее телеведущая призналась: она не подавала на развод, а лишь решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева отреагировала на вопрос журналистов о проблемах с мужем фразой: «До свидания!».