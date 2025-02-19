«Он очень много пил, почти не ел»: друг Пьера Нарцисса раскрыл правду о его алкоголизме перед смертью

Друг и бывший директор певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов рассказал о последних годах жизни артиста. По его словам, он постоянно пил и практически не ел за полтора года до смерти.

Пьер Нарцисс скончался в 2022 году. Новость о смерти певца была шоком для его близких и поклонников, несмотря на то, что он довольно редко появлялся на публике и мелькал лишь в скандальной хронике. Дворцов признался — Пьер действительно стал автором одного хита и тяжело переживал «забвение».

Из-за невостребованности, проблем в личной жизни, обвинений в изнасиловании Нарцисс, по словам его друга, пристрастился к алкоголю. Постепенно это становилось проблемой, с которой артист не видел причин справляться.

«Что я мог сделать с 50-летним мужиком, который хочет пить? Я ему говорил, что надо остановиться, выбрасывая очередную бутылку водки. Последние полтора года до смерти он очень много пил, почти не ел. Он становился агрессивным», - рассказал Нарцисс aif.ru.

Из-за скандальной репутации гонорары певца упали до минимума. Заказать его на корпоратив стоило 30 тысяч рублей. Он отказывался от таких предложений, но не всегда, ведь деньги были нужны. А затем у него появились проблемы со здоровьем.

«Ему часто нездоровилось после концертов, ему регулярно вызывали скорую. Он потолстел на 60 кг», - сообщил Дворцов.

По словам продюсера, Нарцисс боялся ложиться спать, так как считал, что у него может остановиться сердце. Летом 2022 года он попал в больницу и больше не вернулся домой.

Ранее ДНК-тест подтвердил родство Пьера Нарцисса с внебрачным сыном Андре.