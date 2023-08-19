Он очень известен: сваха Роза Сябитова раскрыла важную деталь о новом ведущем «Давай поженимся!»

Телеведущая Роза Сябитова приоткрыла завесу тайны нового сезона шоу «Давай поженимся!». В программе грядут перемены — теперь место астролога Василисы Володиной займет другой человек. Сваха назвала одну важную деталь, которая, возможно, поможет некоторым установить личность загадочного персонажа, передает 100News.

Полюбившееся многим россиянам шоу о поисках второй половинки возвращается на телеэкраны страны уже совсем скоро. По некоторой информации, первые выпуски уже сняты командой проекта. Концепция «Давай поженимся!» не поменяется. Участникам программы по-прежнему придется соревноваться за главный приз — возможность создать пару с гостем, которому помогают в этом Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

Они останутся в новом сезоне проекта, а вот их бывшая коллега, астролог Василиса Володина, покинет его. В этот раз, по утверждениям, вообще обойдется без предсказателей. Ни Володину, ни Тамару Глобу ждать на место новой ведущей не приходится. Личность третьего эксперта все еще скрывается продюсерами шоу. Сябитова, в свою очередь, лишь на немного приоткрыла завесу тайны и поделилась с журналистами крохотной, но очень важной деталью, которая может натолкнуть пытливый ум на нужный вектор поисков.

По словам свахи, новый ведущий — очень известный человек, публика его хорошо знает. Возможно, Сябитова имеет в виду аудиторию проекта, поэтому область допустимого сужается. Просто назвать имя телеведущая не может, так как ей не позволяют это сделать условия контракта.

Ранее телесваха раскрыла подробности о новом сезоне шоу «Давай поженимся!». Также она высказалась о героях передачи, многих из которых зрители считают фриками.