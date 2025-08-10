«Он очень долго болел и угасал, уходил»: что окончательно подкосило умершего от рака Ивана Краско

9 августа ушел из жизни народный артист России Иван Краско. В последнее время он не появлялся на публике из-за серьезных проблем со здоровьем. В разговоре с aif.ru друг и ученик актера Юрий Марахонько раскрыл, из-за чего его состояние резко ухудшилось.

В последние несколько месяцев Иван Краско не появлялся на публике по состоянию здоровья. Лишь в сентябре 2024 года артист посетил выставку Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге, но уже тогда он не мог передвигаться без посторонней помощи — его сопровождала помощница Дарья. Как оказалось, актер начал «сдавать» после своего 90-летия., а особенно его подкосил перенесенный в 2021 году ковид.

«В 2020 году ему было 90 лет, и мы собирались в красном уголке в театре, все его поздравляли. Но гостей, к сожалению, было немного, чествование в этот день отменили из-за ковида. Сам Иван Иванович в него не верил, но в итоге случилось то, что случилось. После ковида он очень-очень долго болел и угасал, уходил», — рассказал Юрий Марахонько.

По словам собеседника издания, основной проблемой Ивана Краско было ухудшающееся зрение, но он не распространялся о больном сердце. Юрий Марахонько также добавил, что незадолго до смерти артист сильно похудел — это могло указывать на рак.

«Он действительно похудел, внешне это могло быть проявлением онкологии», — отметил ученик Ивана Краско.

Напомним, актер скончался 9 августа в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта.

Ранее мы писали о том, что Иван Краско перед смертью просил похоронить его рядом с сыном Андреем, скончавшимся в 2006 году: «Хотел быть рядом с ним».