Дождались: в жизни 47-летней Анастасии Волочковой произошли глобальные перемены

Анастасия Волочкова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, и причиной этого является ее провокационное поведение. Дело в том, что балерина нередко появляется перед публикой в состоянии алкогольного опьянения. Вот почему многие ее коллеги открыто говорят о зависимости Анастасии. Кажется, знаменитость устала от подобных разговоров, поэтому в своей социальной сети она сделала важное заявление.

В личном блоге Волочкова поделилась роликом с Шаляпиным. Во время записи видео балерина сообщила, что навсегда отказалась от спиртных напитков. Такое решение она приняла после своей поездки на Мальдивы.

Однако на этом новости от Анастасии не закончились. Знаменитость в очередной раз сообщила, что собирается выйти замуж за Прохора.

«Ты такой красивый! Мы такая пара с тобой хорошая. Представляешь, у нас свадьба будет?» — цитирует высказывание Волочковой Пятый канал.

К слову, не все пользователи Сети поверили в искренность заявлений балерины. Многие из них считают, что Анастасия сообщила об отказе от вредной привычки и грядущей свадьбе для привлечения внимания.

Ранее стало известно, кому достанется имущество 47-летней Волочковой. Подробности смотрите в этой статье.