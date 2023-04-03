«Он никому не нужен»: поклонник не выдержал и предложил ослепшему Ивану Краско переехать к нему

38-летний поклонник предложил актеру Ивану Краско переехать к нему. Он не выдержал последних жалоб артиста.

Банкир из Самары Артем Михайлов 8 лет знаком с Краско. Он считает, что кумир заслужил сиделку и пятиразовое питание.

«Никто из его пяти детей не может или не хочет о нем заботиться», - сказал поклонник и добавил, что финансово готов обеспечить актеру должный уход.

Он планирует поселить его в отдельную квартиру в Самаре и нанять сиделок. Михайлов будет навещать Краско ежедневно.

Мужчины так сблизились, что поклонник празднует с Краско свой день рождения и много времени проводит с ним.

«Помогаю финансово, когда это нужно», - сказал он сайту kp.ru.

Михайлов заявил: «Кроме меня, он никому и не нужен».

Актер живет в квартире в Санкт-Петербурге. С ним находятся двое младших сыновей от Натальи Вяль. Единственной радостью для него является старый радиоприемник.

Концертный директор актера Вячеслав Смородинов отметил, что Краско «уже почти потерял зрение». Операция, которая могла бы решить проблему, ему противопоказана в силу возраста.

Друг семьи сообщил, что дети Краско могли бы нанять сиделку, но в итоге «живут на его пенсию». Ежемесячно актер получает пенсию в размере больше 40 тыс. рублей и еще 30 тыс. губернаторские.

«Нормальная сумма, которую полностью забирают дети», - сказал собеседник.

В январе сообщалось, что Краско вывезли из больницы на инвалидной коляске.