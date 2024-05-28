«Он никому не нужен»: брошенный Иван Краско живет в квартире сиделки

Забытый родными и друзьями актер Иван Краско живет в квартире сиделки. Об этом сообщает mk.ru.

93-летний актер Иван Краско нашелся в квартире сиделки по имени Дарья. Девушка ежедневно ухаживает за артистом, готовит ему еду и убирается. Дарья познакомилась с Краско еще восемь лет назад, после встречи на улице он пригласил ее стать помощницей, она согласилась.

По словам девушки, вокруг Краско практически не осталось тех, кто интересуется его жизнью.

«Никто не навещает. Дочка Юля из Польши каждый день звонит ему. Не могу сказать, что друзья с ним как-то контактируют. Мне вообще очень жаль, что все говорят такие громкие слова, особенно на праздниках, на каких-то мероприятиях: вот Иван Иванович, дорогой, великий человек, наш любимый! А по итогу он никому не нужен», — рассказала она.

Дарья добавила, что социальной помощи от государства у Краско нет. Сейчас она занимается оформлением инвалидности актера, чтобы получать дополнительные выплаты.

Ранее мы писали о том, что Ивану Краско стало резко плохо во время поездки на кинофестиваль.