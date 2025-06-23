«Он никогда не будет счастлив без меня»: Анастасия Волочкова «прошлась» по бывшему Сулейману Керимову

Анастасия Волочкова резко высказалась о бывшем возлюбленном Сулеймане Керимове. В беседе с «Общественной службой новостей» балерина заявила, что бизнесмен никогда не будет счастлив в личной жизни. Более того, артистка призналась: она рада, что не родила ребенка от миллиардера.

Своей главной любовью жизни Анастасия Волочкова называет Сулеймана Керимова, с которым была вместе три года. Но у этих красивых отношений была и темная сторона: предприниматель жестко обращался с балериной, считая ее своей собственностью. Их расставание было тяжелым — олигарх даже пытался отомстить экс-возлюбленной, за что едва не поплатился жизнью, когда попал в серьезную аварию. Артистка уверена: после нее бывший больше не будет счастлив в личной жизни.

«Я его очень любила, но теперь между нами пропасть. После меня ни одна женщина не сможет быть с ним счастливой, и он сам тоже без меня никогда не обретет счастья в личной жизни», — заявила Анастасия Волочкова.

Бывшая прима Большого театра призналась, что в свое время даже мечтала родить от миллиардера сына, но тот «все испортил». По словам Анастасии Волочковой, бизнесмен хотел забрать у нее ребенка и совсем не считался с ее мнением.

«Но Сулейман сам все испортил. Он заявил, что заберет мальчика в Дагестан к своим теткам. Ну а то, что я мать — это никого не интересовало. И это обстоятельство отбило желание рожать для него наследника», — отметила балерина.

Ранее Анастасия Волочкова тайно продала роскошную квартиру, подаренную Сулейманом Керимовым: «Это вынужденный шаг».