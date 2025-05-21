«Это вынужденный шаг. Там очень дорогая коммуналка»: Волочкова подтвердила продажу квартиры от Керимова

Балерина Анастасия Волочкова подтвердила продажу квартиры в Санкт-Петербурге от Сулеймана Керимова. Она назвала это вынужденным шагом и заявила о высокой стоимости коммунальных услуг за недвижимость в центре Петербурга.

Комментарий танцовщицы приводит NEWS.ru.

«Это правда. Я продала свою квартиру. Я только не понимаю, почему это становится новостью страны, сенсацией. Была квартира, я решила ее продать. Что такого? Эта недвижимость моя. Светлые воспоминания с этой квартирой сохранены. Мне ее подарил Сулейман Керимов – главная любовь моей жизни», - поделилась Волочкова.

Она рассказала, что несколько лет назад в квартире произошла протечка. У балерины состоялся суд с управляющей компанией.

«Я выиграла судебный процесс, была проведена экспертиза. Жду, когда УК вернет деньги», - отметила Волочкова.

Она призвала не связывать продажу недвижимости «с нуждой или сложностью».

«Это вынужденный шаг. Квартира тянула у меня деньги на ее поддержание, ежемесячные коммуналки. Там очень дорогая коммуналка, это центр Питера», - заключила знаменитость.

Ранее сообщалось, что балерина продала квартиру в апреле перед свадьбой дочери. Сумма сделки не называлась.