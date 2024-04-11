«Он незаменим»: худрук Театра Сатиры назвал причину отмены постановки «Где мы…»

Худрук Театра Сатиры Газаров объяснил причину отмены спектакля «Где мы…». Об этом сообщает NEWS.ru.

16 марта Театр Сатиры объявил, что снимает с репертуара постановку «Где мы…», в которой главную роль исполнял Александр Ширвиндт. Некоторые зрители не поняли такого шага, ведь на место покойного артиста можно было найти другого актера.

Художественный руководитель Театра Сатиры Сергей Газаров объяснил, что заменить ушедшего из жизни Александра Ширвиндта нельзя.

«В таких особых грустных случаях театр вправе отменить спектакль и снять с репертуара. В искусстве эта формулировка, о том, что „незаменимых нет“, не работает. Уход Ширвиндта — как раз такой случай: он действительно незаменим», — заявил он.

По словам Газарова, в последних отыгранных Ширвиндтом постановках он плохо себя чувствовал, но зрители не замечали за актерским талантом проблем со здоровьем.

«Действие спектакля происходит в палате сумасшедшего дома. И Александр Анатольевич ощущал себя комфортно в этом образе. Он там — с красным клоунским носиком, сидел на кроватке и шутил. Это вызывало нескончаемый восторг в зале», — рассказал он.

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