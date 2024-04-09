«Это обман»: Марк Варшавер раскрыл детали конфликта в Театре Сатиры после смерти Ширвиндта

Марк Варшавер объяснил раскол в Театре Сатиры после смерти Александра Ширвиндта. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее мы писали о том, что между руководством и артистами труппы после ухода из жизни Александра Ширвиндта возник конфликт. Часть артистов заявляли, что неправильно снимать с репертуара театра постановку, в которой главную роль исполнял Ширвиндт, однако руководство приняло это решение — теперь спектакль «Где мы?..» отменен.

По мнению директора московского театра «Ленком» Марка Варшавера, снимать постановку не стоило.

«Зрителю нельзя дурить голову, и когда он приходит, ему вместо одного спектакля, который он хотел посмотреть, показывать другой, который он видел неоднократно, либо просто отменять постановку. Но это обман», — заявил он.

Варшавер добавил, что молодым актерам тоже нужно развиваться, подобные постановки — это их шанс стать великими артистами.

«Да, будет другой актер играть эту роль. Если мы не будем давать другим актерам, молодым, среднего возраста, эти роли, то они никогда не будут Броневыми. Леонид Броневой тоже не сразу стал Броневым. Ему доверяли, давали возможность», — заключил он.

Ранее мы писали о том, что в Театре Сатиры назвали дату проведения вечера памяти Александра Ширвиндта.