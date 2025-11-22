«Он не жаловался»: дочь пародиста Александра Пескова о многомиллионных долгах отца

Дочь пародиста Александра Пескова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о многомиллионных долгах 63-летнего отца. По словам Дарьи, у ее знаменитого родственника все хорошо.

«Не знаю ни про какие долги отца. Я с ним недавно разговаривала. У папы все нормально. Он не жаловался. Готовится к новогоднему туру по городам России», - заверила Kp.ru наследница Пескова.

При этом издание отмечает, что в последние годы жизнь пародиста складывалась непросто. В 2021 году он пытался продать свой недостроенный трехэтажный коттедж, строительство которого обошлось ему в 500 миллионов рублей. Однако желающих на долгострой так и не нашлось. Последний крупный концерт Александра состоялся в 2022 году в честь его 60-летия.

По данным РИА Новости, в январе 2023 года суд обязал Пескова выплатить многомиллионный долг по займу. При этом его юрист утверждал, что деньги якобы не передавались.

В апреле 2024 и июне 2025 годов суды выдали два исполнительных листа, и уже в июле 2025 года против пародиста были возбуждены два исполнительных производства.

Кроме того, по решению налоговой службы в сентябре была ликвидирована компания «Театр под руководством А. Пескова». Общий долг его фирмы по налогам составил 13 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пародиста Александра Пескова разыскивают приставы из-за долга в 13 млн рублей. Чтобы погасить задолженность, артист снизил ценники на свои выступления до 400 тысяч рублей.