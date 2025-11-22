Пародиста Александра Пескова разыскивают приставы из-за долга в 13 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, Александр Песков задолжал 13 млн рублей по кредиту — на пародиста подали в суд, сейчас исполнительное производство по взысканию задолженности находится у судебных приставов. Ранее налоговая запустила процесс ликвидации «Театра под руководством Александра Пескова».

Чтобы вернуть долг, Песков снизил ценники на свои выступления — теперь его гонорар составит 400 тысяч рублей. При этом артист упростил свой райдер. Из требований: 10 бутылок воды, 48 бутербродов, кофе, чай и стаканчики.

Журналисты также выяснили, что у Пескова обострились проблемы с поджелудочной железой, которые выявили у него еще шесть лет назад.

