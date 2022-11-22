«Он не в стране»: менеджер Прилучного рассказала о его местонахождении

На днях в Сети появилась информация, что актер Павел Прилучный сейчас находится в Белгороде. Люди якобы видели его в одном из местных ресторанов. Представители звезды рассказали правду о его местонахождении.

Пользователи активно обсуждали приезд знаменитости в пограничный город. Павел якобы посетил его с целью поддержать боевой дух российских солдат. В беседе с 5-tv.ru менеджер артиста Александра Гривач опровергла слухи и отметила, что Прилучный физически не мог быть в Белгороде, поскольку его сейчас нет в России. О видео с участием звезды она ничего не знает.

«Его нигде нет. Он не в стране находится. Мало ли что пишут, его нет, и это видео… Я не знаю, о каком вы видео говорите. Он там не находится. Никаких комментариев быть не может», – сказала Гривач.

Поклонники тоже сомневаются, что ролик с актером был снят недавно. Ведь на кадрах Прилучный находится в легкой одежде и без своей щетины, от которой не избавляется последние несколько месяцев.

Павел после свадьбы с Зепюр Брутян часто путешествует, поэтому мог просто улететь на отдых. Кроме того, он много работает и посещает премьеры своих фильмов в других городах. Недавно пара публиковала видео из Минска, куда отправилась в путешествие или на съемки.

Ранее мы писали, как жена Прилучного застряла в тоннеле из-за пожара. Девушка рассказала подробности случившегося. Она видела, как люди бросали свои машины и убегали в панике.