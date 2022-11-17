«Люди убегают просто»: жена Павла Прилучного застряла в тоннеле из-за пожара
Молодая супруга актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян попала в неприятную ситуацию. Девушка ехала на машине по делам, но застряла в одном из московских тоннелей. Там начался пожар.
По информации экстренных служб, в Северо-Западном тоннеле загорелся автомобиль. На месте происшествия образовался затор, часть сооружения заволокло дымом. Из-за возгорания было перекрыто движение в обе стороны.
Брутян рассказала подробности случившегося. Она видела, как люди бросали свои машины и убегали в панике.
Фото: Соцсети Зепюр Брутян
«Объявили сдать все машины назад, многие просто выходят из машин и убегают просто. Но мы держимся и не паникуем!» – написала актриса.
В итоге возлюбленной Прилучного пришлось больше часа провести в тоннеле. Пожарные ликвидировали возгорание, движение было восстановлено.
Напомним, что Павел и Зепюр познакомились несколько лет назад на съемках сериала. Коллеги общались только на площадке, актер в то время был женат на Агате Муцениеце. Уже после развода с блондинкой Прилучный сблизился с Брутян. По его словам, однажды они пересеклись в торговом центре и решили выпить кофе. Тогда мужчина понял, что влюбился.
В интервью он признавался, что готов был сделать предложение руки и сердца Зепюр уже на третий день. В мае они официально стали мужем и женой, а в августе этого года устроили пышную свадьбу.
Ранее мы писали, что поклонники подозревают супругу Павла в беременности. Недавно она вышла в свет в просторном платье, которое вызвало вопросы у поклонников.