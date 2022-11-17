«Люди убегают просто»: жена Павла Прилучного застряла в тоннеле из-за пожара

«Объявили сдать все машины назад, многие просто выходят из машин и убегают просто. Но мы держимся и не паникуем!» – написала актриса.

В итоге возлюбленной Прилучного пришлось больше часа провести в тоннеле. Пожарные ликвидировали возгорание, движение было восстановлено.

Напомним, что Павел и Зепюр познакомились несколько лет назад на съемках сериала. Коллеги общались только на площадке, актер в то время был женат на Агате Муцениеце. Уже после развода с блондинкой Прилучный сблизился с Брутян. По его словам, однажды они пересеклись в торговом центре и решили выпить кофе. Тогда мужчина понял, что влюбился.

В интервью он признавался, что готов был сделать предложение руки и сердца Зепюр уже на третий день. В мае они официально стали мужем и женой, а в августе этого года устроили пышную свадьбу.

Ранее мы писали, что поклонники подозревают супругу Павла в беременности. Недавно она вышла в свет в просторном платье, которое вызвало вопросы у поклонников.