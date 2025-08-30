«Он не тянет на Таню»: Любовь Успенская призналась, что не в восторге от избранника дочери

Любовь Успенская призналась, что не в восторге от избранника дочери. Подробности приводит Пятый канал.

Недавно стало известно, что 35-летняя Татьяна Плаксина уже три месяца встречается с бизнесменом Никитой Плотниковым, который на девять лет ее младше. Однако звездная мама девушки уверена, что этот мужчина ей не пара, так как он не соотвествуеет ее уровню.

Но Любовь Залмановна заверила, что лезть в жизнь дочери и мешать ее счастью не будет. Однако сама певица жить с таким мужчиной никогда бы не стала бы.

«На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну, я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор. Я лично всегда хотела, чтобы со мной был человек, который в музыке понимает, который слышит меня, который боготворит меня. А если он просто муж — ну зачем? Сегодня это не модно. Сегодня надо любить и быть любимой, чтобы тебя понимали и были с тобой на одной волне», — заявила артистка.

Также выяснилось, что у Никиты есть долги. Оказалось, что в 2020 году бизнесмен делал ремонт в квартире по договору, но так и не завершил работу, а сама заказчик был возмущен качеством ремонта, из-за чего потребовал компенсировать ущерб. После судебных разборок он оказался должен 1,2 миллиона рублей.

«Я не знаю про его долги, это меня не касается, это его долги», — сказала она.

