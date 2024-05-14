Отрастил усы и пустился в пляс: Ургант уехал из России после скандала

Иван Ургант уехал из России после отмены его номера на концерте памяти Булата Окуджавы. Шоумен отдыхает в Грузии, откуда родом его жена Наталья Кикнадзе.

Телеведущий поделился в соцсетях роликом, где он зажигательно танцует под песню о любви в колоритном грузинском домике. Иван отрастил усы и хорошо вписывается в антураж страны. На видео Ургант появился в белой футболке, джинсах и ветровке.

Недавно Ургант угодил в скандал: его исключили из программы концерта памяти Булата Окуджавы. Шоумен собирался исполнить песню «Нам нужна одна победа», которую в фильме «Белорусский вокзал» спела его бабушка, актриса Нина Ургант. Имя телеведущего было в афише концерта, но выступление отменили в последний момент.

Супруга Ивана Наталья Кикнадзе родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Вместе с Ургантом она ходила в одну школу. Шоумен был влюблен в Наталью и долго ухаживал за ней, пока Кикнадзе не согласилась стать его женой. После она родила супругу двоих дочерей — Нину и Валерию. Также у нее есть дети от первого брака — сын Нико и дочь Эрика.

Ранее мы писали о том, что активист Виталий Бородин заявил, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму с участием Ивана Урганта. Напомним, что звезда сыграл главную роль режиссера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».