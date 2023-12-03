«Он не рецидивист»: отец Шарлота хочет освободить сына

Отец Шарлота рассказал, что обжалует арест сына. Об этом сообщает Газета.Ru.

2 декабря суд в Москве арестовал музыканта Шарлота до 24 января 2024 года. Артиста подозревают в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Однако отец Шарлота заявил, что арест - слишком серьезная мера пресечения. Он намерен обжаловать это решение.

«Уже почтой направлена жалоба в суд, чтобы назначили апелляцию. Естественно, мы будем добиваться, чтобы меру пресечения по крайней мере изменили. Он не рецидивист, чтобы его упекать туда», - рассказал Валерий Шарлот.

По словам отца музыканта, он не понимает, как его сын может сбежать из страны, если он сжег свой заграничный паспорт. При этом Валерий согласен с тем, что Шарлот должен понести наказание за совершенные преступления.

«Но мера пресечения, на мой взгляд, должна быть более мягкой и более оправданной», - добавил он.

Мужчина рассказал, что еще не видел сына, так как в СИЗО по выходным дням не проходят свидания.

«Завтра, если получится, я съезжу туда, чтобы узнать, какие есть возможности. Что можно передать, как можно увидеться, если это возможно», - заявил Валерий.

Ранее мы писали о том, что задержанный певец Шарлот признал вину по двум статьям и раскаялся.