«Он не обращал внимания»: врач рассказала, какая паразитарная инфекция повлияла на Костомарова

Виновниками трагедии фигуриста Романа Костомарова могли стать паразитарные инфекции. Об этом сообщила врач-паразитолог Елена Чернышева.

«Вполне возможно, что он хроник, усилием воли преодолевал (недомогание – прим.), не обращал внимания», - сказала врач и добавила, что данное предположение требует подтверждения.

Специалист объяснила, что паразиты могут годами находиться в организме и ослаблять иммунитет. Человек не может этого не чувствовать, но зачастую пациент не понимает, почему вдруг становится более подвержен инфекциям.

Спортсмены заражаются паразитами так же, как и другие люди. Дополнительными факторами риска в их случае становятся стрессы и повышенные нагрузки. Кроме того, столкнуться с паразитами можно при смене климата, если спортсмены участвуют в международных соревнованиях. В поездках на здоровье влияют питание и вода, которые отличаются от привычных.

«Поэтому люди, которые ездят за границу, часто привозят эти заболевания», - сказала медик изданию Life.

Чернышева отнесла к паразитам не только гельминтов, амеб и лямблий, но и бактерии, вирусы. Глисты селятся в кишечнике, а микроскопические амебы способны жить в глазном яблоке, мозге, почках и легких.

Поселившись в организме человека, паразиты поглощают витамины, а вместо этого выделяют токсины. Борьба с ними долгая и изнурительная – в итоге у организма не остается сил бороться с другими инфекциями.

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