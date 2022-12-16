«Он не может выехать»: пасынок Глюкозы застрял в США

Пасынок певицы Глюкозы Александр сейчас живет в США вместе с супругой Кэссиди. Они поддерживают отношения, постоянно созваниваются, но это все-таки не то, что общение вживую. В новом интервью изданию «Газета.ru» Наталья Чистякова-Иванова призналась, что жена Александра готова переехать, только пока не получается.

По словам певицы, Кэссиди безумно хочет познакомиться с Россией и ее культурой. Девушка даже не против полноценного переезда, но пока загадывать рано. Глюкоза рассказала, что сейчас они с Александром готовят все необходимые документы, чтобы приехать, но заранее на что-то надеяться она не хочет. «Сейчас они закончат оформление всех нужных документов, и, думаю, будем смотреть, как все сложится», - поделилась артистка.

Также Глюкоза рассказала об отношениях между свободными братом и сестрами. Напомним, что у певицы двое детей от бизнесмена Александра Чистякова – дочери Лидия и Вера. После того, как Александр-младший переехал в США, с ним общение не прекратилось. По признанию Натальи, особенно любит с ним поговорить по телефону Лида. Их связывают много общих интересов, в том числе музыка. Сейчас они даже работают над совместной песней.

Ранее Глюкоза рассказала о беременности 15-летней дочери.