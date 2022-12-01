«Мы будем рожать, ждем»: Глюкоза о ранней беременности 15-летней дочери

Дочка Натальи Ионовой переживает трудный переходный возраст. Сначала девочка объявила себя небинарной личностью ради яркого сценического образа. Затем она призналась в употреблении транквилизаторов. Звездная мама видит, как быстро растет ее ребенок, поэтому уже в возрасте 15 лет начала обсуждать с ней способы контрацепции.

Глюкоза думала о том, что Лидия может сделать ее бабушкой. Тем не менее артистка готова к такому повороту судьбы, поэтому сразу сказала дочери: «Будем рожать». Певица призналась: когда-то и с ней мама говорила о необходимости защищенного секса. Тем не менее сейчас — другое время, и еще совсем маленькие девочки сами не замечают, как становятся матерями.

К слову, самой Лидии такие разговоры явно не по душе. «Мам, отстань! Нет», — именно так реагирует подросток.

Ранее Наталья откровенно рассказала о том, что ее семья столкнулась с алкогольной зависимостью. Подробности читайте в этой статье.