«Он не может себя обслуживать»: освобожденному по УДО Михаилу Ефремову грозит инвалидность

Готовящийся к выходу на свободу по УДО Михаил Ефремов рискует получить инвалидность. В беседе с «Абзацем» врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин заявил, что, если страдающий от болезни легких актер снова начнет курить и не будет наблюдаться у медиков, то его состояние может серьезно ухудшиться.

24 марта состоялось заседание, по результатам которого было одобрено ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП со смертельным исходом. Выйдя на свободу, артист в первую очередь планирует заняться лечением. Известно, что актер уже долгое время страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

В колонии артист отказался от вредной привычки, но его состояние здоровья в опасности. Врач предупреждает: если Михаил Ефремов снова начнет курить и будет отказываться от помощи медиков, ему может грозить инвалидность.

«ХОБЛ — достаточно серьезное заболевание. Судя по тому, что ему в последнее время было тяжело дышать и общаться, речь может идти о третьей стадии, когда недостаточное количество кислорода поступает в ткани. Если он продолжит курить, может начаться четвертая стадия, когда человек не может самостоятельно покинуть дом. Ему [в таком случае] нужен [будет] баллон с кислородом, он не может себя обслуживать. Организму будет нанесен непоправимый урон, дадут инвалидность», — заявил Вячеслав Овечкин.

Эксперт подчеркнул, что ХОБЛ — неизлечимое заболевание, поэтому актер может лишь поддерживать относительно высокий уровень жизни.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что актер получил право подать ходатайство об УДО.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов отправится из колонии в Москву для лечения болезни легких.