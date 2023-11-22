«Он не мог мне отказать»: Воробей рассказала о воссоединении с Галыгиным

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала о съемках видеоклипа на песню «Часики». Ее слова приводит mk.ru.

Как призналась артистка, на создание песни и видеоклипа ее сподвигла недавняя встреча с одноклассниками в родном Бресте. Она подчеркнула, что это событие стало ярким и «врезалось в память навсегда».

«Когда в свет выпорхнула моя песня «Часики» о том, что «нет возраста у девочки», мне вспомнилась та встреча с одноклассниками», - призналась Воробей.

В результате знаменитость решила пригласить на съемки видео в Москву своих одноклассников из Белоруссии, а также однокурсников из Санкт-Петербургской театральной академии. Одним из приглашенных гостей оказался актер Вадим Галыгин – давний приятель звезды, ради которого, как выяснилось, неоднократно переносился съемочный процесс.

«И когда уже в этот раз я спланировала дату, я Вадику написала смс, после которого он не мог мне отказать. Там был такой текст: «Вадик, я парня из армии не ждала столько, сколько тебя», - заявила Воробей.

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