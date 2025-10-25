«Он не хотел обижать жену»: Наталья Сенчукова раскрыла правду о браке с Рыбиным, который развелся ради нее

Наталья Сенчукова раскрыла правду о браке с лидером группы «Дюна» Виктором Рыбиным. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» певица призналась, что не раз пыталась уйти от артиста, который на момент начала их отношений был женат.

Будущие супруги познакомились в 1990 году на концерте «Звуковой дорожки» в «Олимпийском» в 1990 году. Но пара не могла быть вместе, поскольку на тот момент Виктор Рыбин был женат и воспитывал дочь Марию. По словам Натальи Сенчуковой, их любовь была выстраданной — певец не хотел причинять боль супруге Елене, но чувства оказались сильнее.

«Он не хотел обижать предыдущую жену. Я пыталась уходить от него, но расстаться не получалось. Мы просто жили одним днем. Мы быстро поняли, что это что-то серьезное, а не просто увлечение. Он отдыхал со мной душой», — призналась жена Виктора Рыбина.

Спустя 35 лет совместной жизни артисты раскрыли: за все это время они ни разу не думали о разводе. Звездная пара также научилась избегать конфликтов и не выяснять отношения.

«Витя всегда говорит, что он подкаблучник. Но это в лучшем смысле этого слова. Виктор меня старше. Он меня все равно воспитывал, он меня воспитал. В музыкальном плане он был моим продюсером, то есть я всегда его слушалась. Но в семейной жизни если я что-то захочу, он не будет спорить, что этого не надо делать. Зачем?» — поделилась Наталья Сенчукова.

По мнению Виктора Рыбина, главным секретом их счастливого брака является доверие друг к другу. В решении всех вопросов супруги приходят к согласию, а все проблемы преодолевают вместе.

«Доверие в поступках и принятии решений. У нас каждый может принять решение сам. Но почти всегда мы соглашаемся с ними. И все невзгоды мы преодолеваем вместе», — отметил Виктор Рыбин.

Напомним, лидер «Дюны» и певица состоят в браке с 1998 года. У Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой есть 26-летний сын Василий.

Ранее Виктор Рыбин поделился секретом крепкого брака с Натальей Сенчуковой: «Она ни разу на меня голос не повысила — такой характер».