«Он называет меня мымрой»: Маша Распутина раскрыла подробности совместной жизни с мужем

Певица Маша Распутина раскрыла подробности совместной жизни с мужем. В эфире нового выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ артистка призналась: с ней тяжело ужиться, а избранник называет ее «мымрой».

Исполнительница хита «Ты меня не буди» отметила, что с возрастом многие женщины становятся невыносимыми в отношения, что случилось и с ней. По словам Маши Распутиной, иногда она бывает слишком резка с супругом и позволяет себе лишнее, но Виктор Захаров ее «терпит».

«Я его ласково Естафичем, а он называет меня мымрой. Вы знали, что женщины с возрастом превращаются в мымр? Как это ни странно, но в быту я очень требовательная и иногда забываю, что это мой муж. Нет бы с ним быть поласковее, вместо этого начинаю его перекашивать. Начинаю громогласно: „Ты куда пошел?! Ты зачем это взял?!“. Честно говорю, я не знаю, как он меня терпит!» — поделилась певица.

Пара счастлива вместе уже 25 лет, у них есть 24-летняя дочь Мария. Однако они так и не расписались официально — их полностью устраивает гражданский брак. Маша Распутина признается: в их отношениях с бизнесменом достаточно проблем, помимо ее тяжелого характера. Так, муж артистки бывает слишком ревнив. Однажды Виктор Захаров даже «набросился» на журналиста, который проявлял внимание к его жене.

«Виктор ревновал и чуть в морду не дал. Подходит к нам журналюга лысый, а он еще и снимал меня. Муж увидел, что меня украдкой снимают… он взял его так решительно, фотоаппарат разбил. Тот журналист еще и глазки строил», — заявила Маша Распутина.

Ранее муж Маши Распутиной высказался о ее связи с Филиппом Киркоровым: «Это смешно и некрасиво».