«Некрасиво»: муж Маши Распутиной рассказал о ее связи с популярным певцом

До мужа певицы Маши Распутиной дошли слухи о ее бурном романе с коллегой. Виктор Захаров был в шоке и прокомментировал возможную интрижку своей любимой.

Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что Распутина была в тесных отношениях с поп-королем Филиппом Киркоровым. Исполнительница сама спровоцировала слухи после того, как рассказала, что мужчина был страстно влюблен в нее в молодости. По ее словам, у музыканта в спальне даже висел ее портрет!

Журналисты решили узнать мнение мужа артистки Виктора Захарова. Он в шоке от подобных разговоров и считает, что они не стоят внимания. Мужчина уверен, что Машу и Филиппа связывали исключительно рабочие отношения.

«Это смешно и некрасиво. Какой роман может быть у Марии с Киркоровым? Никакого романа не было. Спели «Чайную розу» — и все. Она со мной уже 23 года», — высказался супруг знаменитости.

А вот сам Киркоров в одном из интервью рассказывал об интрижке с певицей. По его словам, это было в конце 80-х.

«А в морду я не получал от твоего мужа? На одном из круизов, с синяком ходил. Ты знаешь, за что он меня с Машей в каюте поймал. Но когда я делал предложение выйти замуж, они все сбегали. Я когда был уже готов, врывается ее муж, царство ему небесное, и значит дает мне в глаз», — вспоминал звезда.

Ранее мы писали о том, как беспощадная Маша Распутина довела до слез Лолиту Милявскую.