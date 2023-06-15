Дмитрий Дибров раскритиковал Ксению Собчак за отсутствие профессионализма

После увольнения из телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» журналист Дмитрий Дибров стал активно думать по поводу того, чем ему дальше заниматься. В попытках придумать новое оригинальное шоу он стал наблюдать за тем, что делают в Сети его коллеги. Однако после анализа их программ пришел к выводу, что ничего нового они не сделали, да и в целом многим из них не хватает профессионализма.

По мнению телеведущего, ему совсем не близко то, чем занимаются современные журналисты. Особенно он выделил Ксению Собчак, у которой на YouTube есть канал, где она публикует не только интервью с разными известными личностями, но и разборы актуальных новостей. Дибров же за ее деятельностью не следит. Он подчеркнул, что супруга режиссера Константина Богомолова лишь размышляет, а не выдает экспертное мнение.

«Темы, которые Ксения поднимает, — это политика, а она требует инсайда. Конечно, никто не вправе ей запретить иметь свое мнение и высказывать его публично. Пожалуйста. Но мне это неинтересно», - отметил телеведущий в беседе с изданием mk.ru и заявил, что нужно слушать тех, кто вхож в Кремль, Министерство обороны и Госдуму, а не тех, кто от всего этого далек.

Также Дибров вспомнил и отца Ксении. От признался, что считает его гениальнейшим человеком. А его дочь таковой не является.

Ранее стало известно, чем занялся Дмитрий Дибров после ухода с проекта «Кто хочет стать миллионером?».